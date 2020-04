Lugeja kiri: Seoses eriolukorraga on valitsus vist ka pissimise ära keelanud

Tellijale

Järgmiseks võtsin Türi Olerexi tanklast bensiini, aga seal klientidele mõeldud tualett puudub. Kui juba oma metsadest linna tuled, on ju vaja nädala nodi koju viia ning kõik toimingud linnas ära teha. Et Türi Maxima vets on kinni, seda teadsin juba enne, kuid ikka loodad – ehk avasid uuesti, et äkki oli varem mingi avarii.