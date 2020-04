Kauplused võtsid tarvitusele kõik abinõud

Sel nädalal Paide ja Türi toidukaupluste olukorraga tutvudes ei leidnud Järva Teataja küll ühtegi kauplust, kus tervise­ameti juhistele oleks vilistatud. Igal pool on üleval turvalist ostlemist meelde tuletavad juhised, kassade juures käte desovahendid, mõnes poes saab kätte tõmmata ka ühekordsed kindad. Samuti on kõikjal kahemeetrist vahemaad meelde tuletavad sildid ning põrandatel soovituslikku vahemaad tähistavad kleebised. Suuremate kaup­luste siseraadiod kuulutavad iga natukese aja tagant kaupluses käitumise reegleid.

Mitmes poes on kassades müüjate ja ostjate vahele vastastikuseks kaitseks pandud pleksiklaasist turvaseinad. Müüjad kannavad kummikindaid ja mõnel pool, kus turvaklaasi pole, tõmbavad ostjaga suhtlemise hetkeks ette maski. Vaatamata eriolukorrale soovivad nad naeratades inimestele head päeva ja tervist.

Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm ütles, et nad tegutsevad juba ammu vastavalt tervise­ameti juhistele, kuid ikka leidub inimesi, kes pole rahul ja valavad oma pahameele müüjate peale välja. «Me tõesti anname endast parima, et ostlemine oleks turvaline, kuid kangesti tahaks näha, et sedasama teeksid ka ostjad,» lausus ta.

Nõmm märkis, et loomulikult desinfitseerivad nad ostupulte, ekraane, makseterminale, ostukorve ja kõiki muid kauplustes rohkem katsutavaid pindu. «Aga kindlasti pole mõeldav, et teeksime seda iga ostja järel. Selleks ei jagu meil lihtsalt tööjõudu,» ütles ta. «Puhastame pindu nii sageli kui vähegi jõuame. Kui kellelegi ei meeldi, siis tulge ja tehke ise. Targutamisest, et puhastada tuleks iga tunni või kahe tagant, pole siin ju kasu.»

Nõmm selgitas, et Selveris on suletud käsitsi avatav küljeuks ja inimesed suunatud käima iseavanevatest välisustest. «Pakkisime kilesse ja viisime ära istepingid, kus inimesed armastasid aega veeta. Kohe tulevad põrandale vahemaad tähistavad triibud,» lisas ta.

Tegelikult töötavad müüjad Nõmme ütlust mööda suures hirmus. «Oleme ju ka ohus ja püüame ennast halvima eest kaitsta. Me ei tea, kas ohtlik viirus võib jõuda meieni kaubasaadetise või mõne ostja kaudu. Fakt on see, et oleme eesliinil, nagu praegusel ajal on kombeks öelda,» lausus ta. Seetõttu palubki Nõmm näidata müüjate suhtes üles mõistvust ja tänulikkust. «Ärge olge õelad. Mõelge parem, mis saab siis, kui mõni müüja tõsiselt haigestub ja selle tõttu tuleb kogu pood sulgeda ja mitmeks nädalaks karantiini panna,» soovitas ta.

Töökäte nappus on Nõmme ütlust mööda Selveris juba niigi, sest paljud müüjad on haigestunud tavalistesse viirushaigustesse või põetavad kodus oma haigeid lapsi. «Võõrast tööjõudu me ju ka poodi tööle võtta ei saa, sest kust me teame, et nad pole haiged,» sõnas ta.