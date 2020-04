Maakonnas jätkavad tegevust kõik apteegid

31. märtsi seisuga oli ravimiameti apteegikaardi järgi Järvamaal vaid Türil Paide tänavas asuval apteegil nõuded täitmata. Apteegist kinnitati siiski, et ümberkorraldused on tehtud ja tegevus jätkub. Nii on apteegi­reform, mis on juba aastaid kirgi kütnud ning paljusid kodu­koha apteegi saatuse pärast muretsema pannud, vähemalt Järvamaal kulgenud ilma, et ükski rohupood oleks pidanud uksi kinni panema.

Raviameti kodulehe järgi jätkavad 31. märtsi seisuga Eestis suuremas osas kõik apteegid harjumuspärastes kohtades. 1. aprillist jätkas üle riigi 468 apteeki ehk 95 protsenti käesoleva aasta alguses tegutsenud apteekidest.

Ravimiamet kinnitab, et apteegiteenus on Eestis endiselt kättesaadav ka pärast 1. aprilli. Praegused ettevõtjad on teada andnud, et 25 apteeki sulgeb oma uksed. Otsuste põhjused on kõigil ettevõtjatel erinevad. Kõige rohkem apteeke suletakse Tallinnas (7) ja Tartus (5). Naabermaakonnas Lääne-Virumaal suletakse kaks apteeki nii Tapal kui ka Rakveres.

Reform näeb muuhulgas ette, et apteekide omanikeks võivad edaspidi olla vaid proviisorid ning kindlasti ei tohi omanikud olla tervishoiutöötajad või ravimite hulgimüüjad.

Muudatuste eesmärk on tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegitee­nuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele.

Paide Vee tänava apteegi proviisor Kai Kimmel ütles märtsi alguses Järva Teatajale, et enamikus Lääne-Euroopa riikides pole see kunagi teisiti olnudki. Eesti ja suur osa Ida-Euroopast on tema hinnangul praegu ajast maha jäänud.

Kimmel täpsustas, et praeguse seisuga kehtib juba 11s Euroopa riigis seadus, et apteegid peavad olema proviisorite omanduses. Näiteks on see niimoodi Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal ja Taanis.

Kimmel märkis, et kui reform 1. aprillil läbi läheb, saab ta proviisorina kergendatult hingata. Kuigi paljud probleemid jäävad endiselt lahendamata, on reform tema meelest esimene suur samm lahenduste poole.

Esimese asjana pärast reformi tuleks Kimmeli selgitusel kokku leppida see, et kaubanduskeskustes asuvad apteegid sõlmiksid rendilepingu otse omani­kuga, mitte apteegiketi firmade kaudu, kes seni kaubanduskeskustes pindu rentisid. Tema ütlust mööda annab ketifirmaga sõlmitud rendileping kettidele võimaluse apteekidele ettekirjutusi teha ja see ei oleks aus.

Kimmel on seda meelt, et kõik reformijärgsed muudatused võtavad aega oma kümme aastat ja see pole lihtne. Küll ei saa pärast nii pikki ponnistusi asja enam pooleli jätta.

Kimmeli selgitusel on proviisorid juba 1995. aastast saati võidelnud selle eest, et apteegiteenus oleks erapooletu. Näiteks perearstikeskuse puhul ei kujuta keegi ette, et see kuulub ärimehele, kes dikteerib, milliseid analüüse tehakse ja milliseid mitte.

Alates 1. aprillist 2020 võivad tegutseda apteegid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

Proviisoromandi nõue: üldapteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga (üle 4000 elanikuga linnas) ning peab ühes neist ka juhatajana töötama.

Vertikaalse integratsiooni keeld: üldapteegi tegevuse üle puudub valitsev mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.