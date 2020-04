Kuldnokk – laulud ja pesaehitus käsikäes

Kuldnokkade varakevadine saabumine on puhas rõõm. Nende tulek jääb astronoomilise kevade algusse, soojadel talvedel leiab see aset juba veebruaris. Kuldnokad kuuluvad põldlõokeste, künnivareste ja kiivitajatega meie esimeste kevadekuulutajate hulka. Olles inimesele lähinaabriks, on nad oodatud ja armastatud.