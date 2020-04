Supile! Supile!

Paide Hillar Hanssoo põhikooli Daily koolisöökla juhataja Merje Mihkelsaare käe all valmivad Viibergi supid mõne minutiga. Mingit erilist kunsti pole neid ka kodus valmistada.

Ajal, mil inimesi innustatakse oma kodukoha toitu tarbima, et ettevõtjaid toetada, tasub järvalastel teada, et eelmise aasta lõpul sisenes Türil tegutsev Viibergi OÜ valmissuppide turule. Nende seeneseljanka ja borš on hoopis teist nägu ja tegu kui harjumuspärased purgisupid.