Teine eriolukorra vereloovutuspäev läks korda

Kui märtsi lõpul Paides olnud doonripäeval tekitas küsimusi ja pahameeltki, et verekeskuse töötajatel polnud kaitsekindaid ega -maske, siis teisipäeval oli Türil pilt teine.

Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp ütles, et Türi doonoripäeval tehti suurepärane tulemus. «Kokku külastas 64 doonorit, 59 neist sai verd loovutada ja doonoriperega liitus kaks uur doonorit,» täpsustas ta.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi ütlust mööda on äärmiselt oluline, et veredoonorid jätkaksid ka eriolukorra tingimustes vere loovutamist. «Eesti haiglates on sadu patsiente, kelle elu sõltub doonorivere olemasolust,» märkis ta.