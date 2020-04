Kriisiaja pühade eel on munadest popim kaup tibud

Tellijale

Erinev on aga see, et peale munade küsivad inimesed viimasel ajal Koivuoja käest, kas nad ei saaks endale ka tibusid või kanu osta.

Juba mitu suve on Koivuoja osutanud maal suvitamas käivatele inimestele nii-öelda rendikanade teenust. See tähendab, et suvekoju saab rentida juba munevad kanad ja kui sügisel on aeg linna naasta, siis linnud tagasi tuua.