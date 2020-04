Seda, et Särevere võistkonnal on sisu, näitas juba Väätsal peetud teine osavõistlus, kus säreverelased said sõudmises ja köieveos alavõidu ning upitasid küla esimeseks. Et kolmas etapp jäi pidamata, ongi Särevere Türi valla sportlikem küla.

FOTO: Kuido Saarpuu/Järva Teataja