Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli on seda meelt, et kuna volikogu on eelarvega kinnitanud koolilaste toitlustamise raha, siis peab kõikidele abivajajatele ka toitu võimaldama.

Paide abilinnapea Anneli Tumanski ütlust mööda on linnavalitsus nii ka talitanud, et toidupaki on saanud kõik õpilased, kes abi vajavad. «Kuna toidupaki soovijad tuleb pidevalt juurde, on mõttekas koolide sööklatel ise komplekteerida toidupakke vastavalt toidupäeva hinnale,» selgitas ta. «Ka Tarbja ja Roosna-Alliku hakkavad oma lapsi ise toitlustama.»