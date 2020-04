Eesti inimesed on elanud juba veidi rohkem kui kuu aega eriolukorras. Ettearvatavast ja suhteliselt turvalisest elust on nii meil kui ka mujal maailmas päris vähe järele jäänud. Seni vähe tuntud viirus on külvanud hirmu, põhjustanud kannatusi ja surma, toonud muret ja ängi, pannud tavaelu pausile. Ometi on õhus esimesed lootuskiired. Erinevalt mitmestki teisest riigist on Eestis võitlus pandeemiaga seni paremini läinud: õnneks pole tõeks osutunud sünged stsenaariumid, mida osa eksperte ennustas kaks-kolm nädalat tagasi aprilli keskpaigaks. Ma loodan väga, et ei tule tagasilööke ja meil õnnestub lähiajal koroonaviirus taganema sundida. Muidugi sõltub see igast inimesest ja tema käitumisest.