Virtuaalne treening on tore küll, aga inimesed igatsevad üheskoos sportimist

Tellijale

Koeru spordiklubi president Ahto Härm ütles, et nooleviskemängijad pole jäänud koju norutama, vaid otsustasid korraldada e-liiga turniiri.

Härm selgitas, et nooleviskajatel on kodus märklauad seina peal ja kätte juhtunud vahenditest ehitatud statiiv, mille külge on kinnitatud võistlust filmiv mobiiltelefon.