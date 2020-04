Paide gümnaasium: uppuv paat või võimas laev

Tellijale

Paide gümnaasiumi Secunda 2 õpilane Damaris Ly Tambla ütles, et nagu noorele koolile kohane, on ka Paide gümnaasiumil olnud tõuse ja mõõnu. «Paide gümnaasium on üks suur positiivne üllatus. Minu arvamus ja pilt sellest koolist on muutunud aja jooksul mitu korda, kuid olen siiski selle kooli õpilane ja mul on hea meel, et saan öelda, kui palju positiivset on tehtud,» lausus ta. «See tuleneb sellest, et uus kool areneb ning otsib loovaid lahendusi ja võimalusi koostööd teha.»