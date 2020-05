Paide teetööd jõuavad asfalteerimisfaasi

Tellijale

Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles kuu alguses Järva Teatajale, et Tiigi tänava uuendusest on räägitud mitu aastat ja nüüd saab see lõpuks korda. Ta on rahul, et tänavale tehakse põhjalik remont koos kõnnitee ehitusega, mitte ei uuendata ainult asfaltkatet. Rohelisel tänaval võetakse tööde käigus maha ka vanad puud.