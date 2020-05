Konesko juht Mart Hirtentreu, kelle tootmisüksused asuvad Järva ja Türi vallas, on rahul omavalitsuste tegevusega ettevõtluse arendamisel, sest on võtnud ettevõtjana sihiks ise hakkama saada ja mitte loota omavalitsusele. «Kui vaja omavalitsusse pöörduda, siis saan vastuse ja edasiviiva juhise ning sellest piisab,» sõnab ta.

Veel enne eriolukorra väljakuulutamist tutvustas riigikontroll analüüsi, milles osutas, et kohalike omavalitsuste huvi ettevõtlust edendada tuleks järsult suurendada. Kui omavalitsused tunnetaksid otsest rahalist kasu, aitaks see omakorda kogukondadel mõista, et nii paraneb kohalik infrastruktuur ja maapiirkondadesse tekivad püsivad töökohad.