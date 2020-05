Kuigi valitsus andis loa avada laupäevast välijõusaalid, tekitas nõuete järgimise kohustus omavalitsustes nõutust ning kohe ei tormatud keelavaid linte ära korjama. Nüüd on otsustatud, et Järvamaa välijõusaalid ja terviselinnakud on sellest nädalast avatud.