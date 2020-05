Lasteaiaõpetajad ei istunud kriisi ajal käed rüpes

Roosna-Alliku lasteaia direktor Grisly Kuuskler plaanib pärast eriolukorra lõppu kolleegidega arutada, milliseid tarkuseteri koroonakriisist kaasa on võtta.

Eriolukorra ajal on palju räägitud sellest, kuidas tulevad uudse olukorraga toime koolilapsed ja nende vanemad ning kuidas õpetajad lapsi distantsilt õpetavad. See, mismoodi tegutsevad lasteaaiad, on veidi tagaplaanile jäänud. Roosna-Alliku lasteaia Hellik direktor Grisly Kuuskler jagab Järva Teatajaga oma kogemusi.