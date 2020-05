Tööpäevale pani punkti uhke tiitel

Öeldakse ikka, et emad on superkangelased. Et ühes emas on peidus nii Chuck Norris, hea haldjas kui ka Pöial-Liisi, saavad kiidelda vist vähesed lapsed. Järvamaa aasta ema tiitli pälvinud Maia Dzanelidze kolm last võivad seda täie kindlusega öelda.

Tihti tuleb ette, et valides kõige-kõigemaid, ei paista keskmine eestlane just eriliselt silma sellega, et kiidaks kedagi. Ikka on kandidaate vähe. Võis siis ei kiputa neidki ülemäära kiitma ja iseloomustama. Hea, kui teinekord pannakse kirja, et kandidaat X on tubli, teeb hoolega tööd ja tal on hea iseloom.