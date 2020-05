Tikupoisis sai rakendust mitukümmend tuhat uut töötajat

Mesilastarud mõne suurlinna hoone katusel on olnud trend juba mõnda aega, ka riigipea Kersti Kaljulaid peab Kadrioru lossi roosiaias mesilasi. Et aga keegi bensiinijaama «tagahoovi» mesitarud püsti paneks, pole vähemalt Eestis varem teadaolevalt juhtunud. Pea 120 000 tiivulist töölist hoolitsevad seal nüüd tankla külastajate magusaisu rahuldamise eest ja restorani juhataja Tanel Teasi (pildil) ütlust mööda on esimesed meekärjed söömisvalmis paari nädala pärast.