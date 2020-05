Köömes rokib homsel veebikontserdil Paide pöördlavalt

Kuidas sattus järjelt neljandat plaati «Kosmose jõgi» esitlev Tallinnas tegutsev bänd Paidesse? Kööme solist Aleksander Ots ehk Sass ütles, et põhja ja lõuna vahel sõites on Paide alati jäänud teele. «Tegelikult on lugu lihtne: tundus, et homsele veebikontserdile peab oleme visuaalne võti, mis teeb selle teistsuguseks eelmisel reedel Elu24 kanalil antud kontserdist,» selgitas ta. «Mõte läks pöördlavale. Baskini teatriga olen Paides mängimas käinud ja teadsin, et Paides on minu teada Eesti üks vanim pöördlava, mida ajab ringi allveelaeva periskoobi mootor ja mis veereb tanki T-34 rullikutel.»