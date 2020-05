Kõik omavalitsused hakkasid kulusid kärpima

Kõige suurem miinus on Paide linnal. Omavalitsuste üks pea­misi sissetulekuallikaid on füüsilise isiku tulumaks. Paide linn oli plaaninud, et seda laekub tänavu linnakassase 8,6 protsenti rohkem kui 2019. aastal.

Paide linnapea Priit Värk ütles, et lisaeelarve on koostatud nii, et füüsilise isiku tulumaksu laekub sama palju kui möödunud aastal. See tähendab linnaeelarvele 780 000 euro suurust auku.