Paide pansionaadi juhataja Helle Külljastinen ütles, et elanikud on olnud üsna rahulikud. Ta sõnas, et osa hoolealuseid ei taju küll ümbritsevat enam adekvaatselt, mistõttu ei oska nad ka koroonaviirust karta. Suuremas ärevuses on olnud inimeste omaksed, kes on aeg-ajalt helistanud ja olukorda uurinud.