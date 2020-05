Väätsa Agro põldudel on silotegu täies hoos. FOTO: Dmitri Kotjuh

Kuigi kevad on olnud pigem pikk ja jahe, on põllumehed kevadkülvi lõpetanud ja asunud juba silo tegema. Milliseks kujuneb tänavune saak, seda on veel vara öelda, kuid jahedapoolne kevad võib teraviljale isegi kasuks tulla.