Kirjasaatjatel tuleb nüüd rohkem kukrut kergendada

Enne sai kirja saata lihtkirjana, mis edastatakse üleandmisele järgnevaks tööpäevaks ning teenuse hind oli 0,65 eurot. Alates 31. maist saab valida kahe võimaluse vahel: kas kiirem ja kõrgema hinnaga ekspresskiri (edastus üleandmisele järgnevaks päevaks) või soodsam valik, kus kiri edastatakse kolmandaks tööpäevaks. Kirja hind on 90 senti ja ekspresskirja hind 1,50 eurot. Ekspresskirja saatmiseks tuleb kasutada spetsiaalset oranži ümbrikku, millele on juba trükitud postmark.

Eesti Posti juhatuse esimehe Ansi Arumeele ütlust mööda on teiste riikide kogemus näidanud, et siseriiklike kirjade ja postkaartide puhul rahuldab enamikku saatjaid see, kui need jõuavad kohale mõne päeva jooksul – eriti kui see tähendab ka soodsamat hinda.