Emal on ju suva, mida ma teen

On ka teistmoodi kadujaid: suvine marjulkäik, rannapäev või laat, kus palju rahvast koos, ja väikseim pereliige kaob vanematel ühtäkki silmist. Eelmisel aastal tuli politseil otsida Eestis 933 kadunud last.

Paide politseijaoskonna noorsoopolitseinik Malle Hermason ütleb, et vastu suve, mil koroonakriis on vähemalt esialgu möödas, leiavad viimaste kuude jooksul selle tõttu stressi sattunud lapsed üha rohkem, et vabadust on liiga vähe. Suur suvi on ees, tahaks vanemate keelust hoolimata teises Eesti otsas elavate sõpradega kokku saada, pidutseda, alkoholi ja suitsuga sinasõprust teha.