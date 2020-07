Lotojumalanna on Järvamaale tänavu lahkel käel suurvõite jaganud

Antud võit on kordades suurem, kui senised Eestis võidetud lotovõidud – Vikinglotto suurimaks võidusummaks seni on miljon eurot ning Eurojackpotiga on võidetud 1,155 miljonit eurot. Mõlemad miljonivõidud tulid Eestisse 2016. aastal.