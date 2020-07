Noored annavad kultuurielule hoogu

Projekti üks eestvedajaid, Sten Perillus, ütles, et üks põhjusi, mis neid seda tegema ajendas, on Paide ruumieksperimendi ärajäämine. «Ehe Ruum oli eelmistel aastatel üks peamisi kogunemispaiku nii noortele kui ka vanematele inimestele, kellele on meeldinud sooje suveõhtuid linnas veeta. Nüüd, kus mõnusat koosolemise kohta enam pole, tahamegi seda tühimikku täita,» selgitas ta.