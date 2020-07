Kaks aastat tagasi, kui riigikogu valimisteni oli jäänud veel üle poole aasta, teatasid keskerakondlased Kersti Sarapuu (vasakul) ja Jaak Aab (keskel), et seisavad siinse piirkonna eest. Nüüd tuleb tunnistada, et riik tõmbab ennast maakonnakeskuses koomale. FOTO: Tiit Reinberg

Kuigi võimul olevad poliitikud on lubanud pealinnast töökohti maakondadesse tuua, tunnistas kolmapäeval Järvamaad külastanud riigihalduse minister Jaak Aab, et riigil on Paides liiga palju kinnisvara ja seda ei suudeta töökohtadega täita, mistõttu jääb peagi endine maavalitsuse maja tühjaks ja suure tõenäosusega müüakse see maha.