Järva-Jaanis asuva Metstaguse Agro juhi Teet Kallakmaa ütlust mööda ei saa sel aastal ilma üle viriseda. «Praegu on ilmad lausa nii ilusad, et tahaks kogu aeg põllul olla,» rääkis ta. «Kombainid on põldudele sõitnud ning viljakoristus alanud. Paari nädala pärast algab ka talivilja külv ja siis läheb põhitempo lahti.»

Lisaks põllutööde hooajale on vaja töökorras hoida ka piimafarm. See on Metstaguse Agro peamine tuluallikas. Kallakmaa ütlust mööda kasvatatakse vilja suures osas enda tarbeks ja peamine rõhk on piimatootmisel.