Parempoolsuse kriisi ei lahenda vasakpoolsusega hirmutades

Lotmanil on õigus: üleilmsed kriisid on tõestanud, et õhuke riik koos neoliberaalse majanduspoliitikaga, mis on maailma valitsenud viimased 30 aastat, on läbi kukkunud. Ees on suured muudatused ja need, kes muutuda ei suuda, moodustavad nostalgiaklubisid nagu Isamaa Parempoolsed koos Lotmaniga.