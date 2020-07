Doonoripäevi külastas 201 doonorit. Verekeskuse kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp täpsustas, et doonorite hulka sattus ka seitse esmadoonorit. Vereloovutusi oli kokku 167.

Elen, kes käis doonoriks üheksandat korda, sõnas, et vere andmine tekitab alati kiiduväärt tunde. «Minu veri läheb lastele ja see teadmine teeb mu veel rõõmsamaks,» märkis ta. Elen tunnistas, et noorena kartis ta verd, kuid täisealisena sai hirmust üle ning nüüd teenib elatist tervishoiutöötajana, mistõttu tunneb ta veel suuremat vastutust ning tahet olla regulaarne veredoonor.