Staabi- ja sidepataljon tähistas Paides väeosa lipu 90. aastapäeva

«Väeosa lipp on igale üksusele au, ühtekuuluvuse ja ajaloo sümbol. Meile annetas lipu 90 aastat tagasi just seesama Järvamaa rahvas, ja on erakordselt südantsoojendav tähistada täna seda aastapäeva Paide ajaloolisel Vallimäel Järvamaa rahvaga,» ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin laupäeval Paides.