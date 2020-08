Järva-Jaani tänavad täitusid vanatehnikasõpradega

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremehe ja killavoori korraldaja Tuve Kärneri ütlust mööda ei tulnud pealtvaatajate suur hulk talle üllatusena. «Killavoor on inimestele kujunenud juba traditsiooniliseks ettevõtmiseks. Seda hirmu, et pealtvaatajaid ei tule, meil ei olnud, kartsime hoopis, et inimesi tuleb lubatud kahest tuhandest rohkem,» märkis ta.