Mudilased kihutasid Paide keskväljakul

Eelkooliealiste laste jalgrattavõistluse korraldaja Kulno Klein ütles, et neil oli kohe kevadel selge, et nii pika traditsiooniga võistlusele ei taha nad auku sisse lasta ja esimesel võimalusel teevad selle ära. «Oleme Paide kesklinnas seda võistlust pidanud ka vihma ja lumega. Pole kunagi alla andnud,» sõnas ta.

47. korda peetud laste jalgrattavõistlusel osales 172 mudilast. Klein märkis, et tavaliselt on võistlustest osa võtnud ligi 300 last. «Me olime ka sel aastal valmis 300 osalejaks, kuid ilmselt mõjutas võistlejate arvu kuupäeva muutus,» tõdes ta. «Suvisel ajal on paljud perekonnad kaugemal puhkamas ning arusaadavalt kõik igale poole ei jõua,» lisas Klein.