Kui Paide linnavalitsus 2014. aasta kevadel asus tegema ettevalmistusi riigigümnaasiumi rajamiseks Posti tänavale, siis esimese asjana tuli muinsuskaitseametil vastata küsimusele, kas ajaloolisele koolihoonele juurdeehituse rajamine on sobilik, võttes arvesse, et tegu on Paide vanalinna muinsuskaitsealaga ja linnuse vahetu naabrusega, kus suuremahuliste uusehitiste rajamine võib rikkuda väljakujunenud miljööd.