Vao külavanem Andres Pajula ütles, et projektis «Võrguplatsid korda» osaledes ei kujutanud nad päris täpselt ette, millise töö ja suure pingutuse päevinäinud kruusaplatsi taastus neile kaasa toob. «Teades, et seal on spordirajatis varem olnud, eeldasime, et väljaku põhi on korralikult tehtud ning polegi vaja muud, kui natuke vana kihti maha koorida ja uut, tasandavat täidet peale tuua,» selgitas ta.