Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist sõnas, et koroonaviirusest tingituna on sel aastal rõhk otseülekannetel, et inimesed igas Eesti nurgas saaksid piirangutest hoolimata festivalist osa.

Tammisti selgitusel on otseülekanded eelmiste aastatega võrreldes oluliselt interaktiivsemad. «Enamik ülekandeid on ehitatud selliselt, et ka inimesed, kes vaatavad seda teisel pool ekraani, saaksid arutelust aktiivselt osa võtta,» ütles ta. «Erinevate rakenduste kaudu on kuulajatel võimalik küsimusi esitada ja nendele omakorda vastata.»