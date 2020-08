Kaitseala kinnistuomanikest üksikud kaasavad kaevetöödesse arheolooge

Paidelaste teadvusse kinnistub visalt, et kunagi keskajal oli Paide uhke linn, sest Liivi ja Poola-Rootsi sõda ning vihased lahingud Kesk-Eesti teede ristumispaika kontrolliva kindluse vallutuseks pühkisid omaaegse hiilguse maapinnalt. Mida pole silmaga näha, seda poleks justkui olemas.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf ütles, et Paide vanalinna muinsuskaitsealal on enamikul kaevetöödel nõutud arheoloogilised uuringud ja seda pole nõutud üksnes seaduse rangusega, vaid uuringute läbiviimine on põhjendatud.