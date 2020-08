Ketrin Päri (17) ütles, et kihk moodi luua on tal olnud ammu. «Mõtlesin mõni aeg tagasi, et teen oma rõivakollektsiooni ja esitlen seda Koeru Aruküla mõisas. Siis kutsuti noori üles osalema MoeP.A.R.Kil ja mõtlesin, et ehk on see mulle parem võimalus,» selgitas ta.