Noored rajasid maailma muutvaid ettevõtteid

Suveprogrammi üks juhendajatest, Carmen Toomet, sõnas, et sotsiaalne ettevõte on pealtnäha tavaline organisatsioon ühe erinevusega. «Erinevalt riikidest on määratud, mitu protsenti organisatsiooni tulust peab tagasi minema ettevõtte arendusse,» selgitas ta. «Näiteks tüüpiliselt sotsiaalsetest ettevõtetest dividende välja ei võeta.»