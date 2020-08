Mängu eel ütles Paide linnameeskonna ründaja Edrisa Lubega, et meeskond loodab Viljandis teha kõik endast oleneva, et võiduseeriat pikendada. «Tänan fänne, kes on andnud meile nii palju energiat olenemata sellest, kas mängime kodus või võõrsil. Jätkake sama vägevalt, sest meeskonnale on see väga tähtis!» lausus ta.