Lootust, et Quadidel annaks viimase kolme aasta Euroopa meister Kevin Saar konkurentidele mingit sõnaõigust, küll polnud, kuid omakandimehed näitasid siiski kiiret minekut. Saar võttis Türilt taas maksimumpunktid, kuid see ei tulnud kergelt. Ajasõidus murdus masinal kohe esimesel ringil jalatugi ning heitlus käis edasi selle peale, et mingigi aeg kirja saada.