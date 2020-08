Meil on põhjust olla uhked

Ma kujutan ette, et kõik eestlased mõistavad üksmeelselt, kui oluline on see päev ja kui oluline on vabadus. Samas mõistab iga põlvkond erinevalt, millal algas võitlus vabaduse taastamise nimel. Kõige nooremad, kes polnud tol ajal sündinudki, võivad arvata, et üks hilisõhtune tähtis koosolek parlamendi saalis tõigi kauaigatsetud vabaduse. Järgmine põlvkond, kes oli juba selles vabadusvõitluses osaline, mõtleb fosforiidisõjale, Hirvepargi miitingule, Balti ketile, muinsuskaitse seltsile, Eesti Kongressile, Eesti Komiteele, Rahvarindele, laulupidudele, teletorni kaitsmisele, aga ka Interrindele ja tankitulele Moskvas.