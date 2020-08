Pühapäeval ühepäevasena sõidetud Lõuna-Eesti rallil saatis ühte Järvamaa rallipaari edu ja teist tabas ebaedu. Motosportlased olid aga ühel meelel selles suhtes, et Eesti mägiseimad teed on avastamist väärt, ükskõik, kas rattad üle finišijoone viivad või mitte.