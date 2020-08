Eelmise aasta lõpul kirjutas Järva Teataja, et Roosna-Alliku lasteaeda Hellik ootab 2020. aastal kapitaalremont. Paide linnamajandusosa­konna juhataja Heigo Laaneoks ütles detsembris, et suvel on muu hulgas plaanis välja vahetada elektrijuhtmestik ja valgustus, teha uueks seinad ja laed, maja väljastpoolt ära soojustada ja paigaldada katusele päikesepaneelid.