Gümnaasiumi ehitus jõudiski kohtusse

Poolteist kuud tagasi kirjutas Järva Teataja, et juulis potsatas Paide linnavalitsuse postkasti vandeadvokaat Indrek Veso kiri, millega tema klient, Posti 8 kinnistu omanik, annab teada, et pole rahul riigigümnaasiumi ehitusprojektiga ja palub linnavalitsusel keelduda Posti 12 kinnistule ehitusloa andmisest.

Posti 8 omanik selgitas toona Järva Teatajale, et tema huvi pole kuulsaks saada, vaid seista hea oma kinnistu eest, seetõttu palus ta lehes oma nime mitte avaldada. Ta selgitas, et Posti 12 ehitusprojektis on palju asju seadusega vastuolus. «Ma ei saagi aru, kuidas selline projekt on linnavalitsusest läbi läinud,» sõnas ta.