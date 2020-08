Haigla küsib juurdeehitise tarvis riigilt miljonit

Järvamaa haigla peaarsti Andres Müürsepa ja Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Priit Värgi allkirjaga läks sotsiaalministeeriumi kiri, millega haigla taotleb A-korpuse juurdeehitise rajamiseks miljon eurot. «Haigla juurdeehitist on vaja erakorralise meditsiini osakonna (EMO) vastavusse viimiseks koroonaviirus SARS-CoV-2 haiglasisese nakkuse vältimise nõuetega,» selgitab kiri. «Järvamaa haigla EMO kasutuses on koos koridori ja WC-dega kokku 259,8 ruutmeetrit, kuid sisutöö tegemiseks (patsientide läbivaatus, jälgimine, protseduurid ja isoleerimine) on ainult 76,4 ruutmeetrit.»