Tänavune on mitmes Järva praostkonna koguduses olnud väärikate tähtpäevade tähistamise aasta. Meie ajaloo esimestest kirjalikest allikates pärinevad viited muinasküladele ja -kihelkondadele, mis on praeguste asulate ja kirikukihelkondade eelkäijad. Mainitud on neid paiku ristimise või mõne teise sündmusega seoses.