Kolmanda liiga meeskonnad Türi Ganvix ja Paide linnameeskond IV said ühena esimestest uut kunstmuru proovida. FOTO: Dmitri Kotjuh

Paide uuel kunstmuruväljakul on ehitajal jäänud teha veel platsi servade viimistlus, kuid see ei takistanud nädalavahetusel seal mänge pidada. Jalgpallurid võisid muretult joosta uue põlvkonna murukattel, mis on oluliselt jalasõbralikum kui senine.