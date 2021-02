Õpetajad valmistuvad vaktsiinisüstiks

Paide Hammerbecki põhikooli õpetaja Siiri Sitska ütles, et peab igal juhul õpetajate koroona vastu vaktsineerimist vajalikuks. «Ega meil ole muud valikut. Töökoht lihtsalt on selline, et puutume iga päev paratamatult suure hulga inimestega kokku,» lausus ta.