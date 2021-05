Väljakud said jälle mängukõlblikuks

Paide võrkpalliklubi noorimad kasvandikud tunnevad end kordatehtud väljakul hästi. Pehmel kunstmurul on hea joosta ja mängida. FOTO: Anne Põder

Paide võrkpallientusiastidele on juba mitu aastat teinud muret Hammerbecki põhikooli staadioni kõrval olevad võrkpalliväljakud, kus sportida oli muutunud ohtlikuks. Nüüd on pilt tundmatuseni muutunud, sest platsid on enne lume tulekut kaetud kunstmuruga, eelmisel nädalal tehti piirjooned ja paigaldati piirdevõrgud.